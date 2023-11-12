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Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, – Генштаб

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Мар'їнському та Бахмутському напрямках Сили оборони відбили 39 ворожих атак, – йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Чуйківка Сумської області; Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське Донецької області; Роботине Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога. 

На Шахтарському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

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