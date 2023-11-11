The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський

Видання The Washington Post із посиланням на джерела, зокрема на українських та європейських чиновників, повідомило, що підрив “Північних потоків” у Балтійському морі у вересні 2022 року координував український полковник Сил спецоперацій Роман Червінський.

За даними джерел видання, Червінський координував команду із шести осіб, яка орендувала вітрильник під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводі.

Виданняє повідомляє, що Червінський діяв не сам і не планував операції, стверджують люди, знайомі з його роллю, про яку раніше не повідомлялося. Офіцер отримував накази від більш високопоставлених українських військових, які зрештою підпорядковувалися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, повідомили люди, знайомі з тим, як проводилася операція. Вони говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні подробиці вибуху, який спричинив напруження дипломатичних відносин з Україною та викликав засудження офіційних осіб США.

Стверджується, що Червінський рапортував генерал-майору Віктору Ганущаку.

При цьому сам Червінський через адвоката заперечив ці звинувачення. Він каже, що ця інформація поширюється російською пропагандою.

Зазначається, що зараз Роман Червінський знаходиться під вартою через звинувачення у перевищенні повноважень у справі про ракетні обстріли аеродрому “Канатове” влітку 2022 року. Його підозрюють у тому, що він видав росіянам координати аеродрому, коли хотів завербувати російського військового без погодження зі своїм керівництвом. Зрештою росіяни таки поцілили по аеродрому.

Зі свого боку, Роман Червінський називає свій арешт “політичною відплатою” за критику президента України.

Нагадаємо, у липні цього року суд продовжив тримання під вартою полковника Червінського. В справі просили допитати Залужного. Суд підтримав позицію прокуратури, в той час як захист клопотав про повне скасування запобіжного заходу.

Червінський отримав підозру 21 квітня 2023 за статтею "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".