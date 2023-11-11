Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів і техніки

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, — повідомляє Генштаб.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну зенітну керовану ракету С-400. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох артилерійських засобах, шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох засобах протиповітряної оборони противника", — йдеться у зведенні.

На чотирьох напрямках ворог веде безуспішні штурмові дії, намагаючись прорвати оборону українських військ. Крім того, Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.