«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині чоловік підірвався на міні. Його госпіталізували

Постраждалий наїхав на вибуховий предмет.

На Харківщині чоловік підірвався на міні. Його госпіталізували
Фото: Генштаб

У Чугуєві Харківської області водій легкового авто наїхав на вибуховий предмет Чоловік отримав осколкові поранення. Про це повідомляє ДСНС України.

"11 листопада біля 17:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Подія сталась на дорозі між с.Гракове та с.Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні",  — йдеться у повідомленні.

Рятувальники вкотре звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. 

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією",  — наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області під час польових робіт 41-річний фермер наїхав на ворожу міну. Чоловік загинув.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies