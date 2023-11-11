На Харківщині чоловік підірвався на міні. Його госпіталізували

У Чугуєві Харківської області водій легкового авто наїхав на вибуховий предмет Чоловік отримав осколкові поранення. Про це повідомляє ДСНС України.

"11 листопада біля 17:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Подія сталась на дорозі між с.Гракове та с.Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники вкотре звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області під час польових робіт 41-річний фермер наїхав на ворожу міну. Чоловік загинув.