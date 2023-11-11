Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Куп'янську росіяни атакували дронами адмінбудівлю. Поранено двох поліцейських

Правоохоронці отримали контузії.

У Куп'янську росіяни атакували дронами адмінбудівлю. Поранено двох поліцейських
Куп'янськ, обстріли
Фото: Сергій Болвінов

Ввчері 10 листопада у Куп'янську Харківської області росіяни атакували БПЛА адмінбудівлю. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали контузії. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Безпілотниками росіяни атакували місто напередодні ввечері. Поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю. Серед постраждалих - двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії",  — повідомив Болвінов.За словами правоохоронця, друга атака сталася за півтори години після попередньої. 

"Ще два Шахеди влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір'ях. На щастя обійшлося без постраждалих",  — додав правоохоронець.

За словами Сергія Болвінова, росіяни продовжують використовувати підступну тактику  — б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції.

Напередодні росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, внаслідок чого загинув цивільний. Також зруйновані житлові будинки та дитячий садочок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies