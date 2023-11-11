У Куп'янську росіяни атакували дронами адмінбудівлю. Поранено двох поліцейських

Ввчері 10 листопада у Куп'янську Харківської області росіяни атакували БПЛА адмінбудівлю. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали контузії. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Безпілотниками росіяни атакували місто напередодні ввечері. Поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю. Серед постраждалих - двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії", — повідомив Болвінов.За словами правоохоронця, друга атака сталася за півтори години після попередньої.

"Ще два Шахеди влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір'ях. На щастя обійшлося без постраждалих", — додав правоохоронець.

За словами Сергія Болвінова, росіяни продовжують використовувати підступну тактику — б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції.

Напередодні росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, внаслідок чого загинув цивільний. Також зруйновані житлові будинки та дитячий садочок.