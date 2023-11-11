Минулої доби окупанти атакували 149 населених пунктів в 11 областях

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України.

Про це повідомили у Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Окупанти стріляли з мінометів, танків, ствольної артилерії, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактичної авіації.

Загалом були атаковані 149 населених пунктів та 83 об'єкти інфраструктури.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, окупанти намагалися атакувати Київ “Іскандером”, до столиці ракета не долетіла, ППО знищила ракету на підльоті до міста. У Київській області пошкоджено будинки. Жертв та постраждалих немає.

Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками. П'ять з них збили наші оборонці, однак два "шахеди" поцілили по будівлі, є руйнування.