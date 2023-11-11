У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення

У частині районів Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення, повідомили у КМДА.

Фахівці Київтеплоенерго розпочали технічні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів

“Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене”, − йдеться у повідомленні.

Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону. “Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг”, − додали чиновники.

Нагадаємо,станом на кінець жовтня у Києві до тепла під'єднали всі будинки, що перебувають в управлінні комунальних компаній.