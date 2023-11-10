Суд повернув у державну власність приміщення столичного університету ім. Карпенка-Карого

Суд вирішив, що приміщення вартістю 3,3 млн гривень передали в оренду незаконно.

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та повернув у державну власність приміщення університету ім. Карпенка-Карого в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Суд визнав недійсним договір оренди частини приміщення столичного університету ім. Карпенка-Карого.

Зазначається, що прокурори встановили - Регіональне відділення ФДМУ передало в оренду приміщення навчального закладу площею 145,8 кв.м та вартістю 3,3 млн гривень приватному підприємцю.

Це є порушенням вимог законодавства, оскільки у таких закладах приміщення має використовуватися лише для пов’язаних з освітнім процесом цілей.

Як раніше повідомлялось, прокуратура звернулася до суду, щоб повернути Успенський собор в Каневі Черкаської області у власність держави.