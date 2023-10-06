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Суд відправив під варту екскерівника АТ “Житомиргаз”, - БЕБ

Втім, посадовець зможе вийти під заставу 40 млн гривень.

Суд відправив під варту екскерівника АТ “Житомиргаз”, - БЕБ
Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 130 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що колишній голова правління АТ “Житомиргаз” підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно з рішенням суду, екскерівнику АТ “Житомиргаз” було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 40 млн гривень.

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БЕБ нагадало, що раніше викрило організовану групу осіб, які підозрюються в тому, що здійснювали масштабні розкрадання палива із газотранспортної системи. 

За твердженням правоохоронців, до схеми були причетні керівники окремих облгазів “Регіональної Газової Компанії” (РГК), які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. 

“Підозрювані впродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків”, - наголосили в БЕБ.

Нагадаємо, у 2021 році ДБР порушило справу за фактом можливого заподіяння збитків на 1,488 млрд гривень “внаслідок безоплатної передачі в користування державним майном”. 3 червня Головне слідче управління ДБР провело одночасні обшуки в Міністерстві енергетики, НКРЕКП і 37 операторах газорозподільних систем. 

У травні 2022-го за клопотанням ДБР Печерський суд Києва наклав арешт і передав в управління АРМА арештовані корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільчих систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління Нафтогазу.

Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру вже самому Дмитру Фірташу, а також двом керівникам ТОВ “РГК”, керівнику ТОВ “Йе Енергія” і п’ятьом очільникам облгазів – у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд гривень.

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