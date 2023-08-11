Костін підписав концепцію ініціативи "Прокурор громади", пілотний проєкт запровадять у чотирьох областях

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав концепцію ініціативи "Прокурор громади".

Про це повідомляє прессслужба Офісу Генпрокурора.

Суть проєкту в тому, що окремі прокурори в регіонах стануть прокурорами ОТГ. Їх визначать серед тих, хто вже працює на місцях. Для таких прокурорів проведуть додаткове навчання.

Серед основних завдань прокурора громади стануть:

аналіз причин злочинності, вдосконалення шляхів протидії злочинам;

запровадження людиноцентричного підходу в роботі;

збір інформації про потреби і запити громади;

розробка комплексних механізмів для посилення безпеки громади спільно з місцевою владою, поліцією та іншими зацікавленими органами чи організаціями;

взаємодія з громадськими організаціями та медіа;

змістовніше інформування про результати роботи.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що такий підхід дозволить посилити безпеку в громадах і допоможе не лише долати наслідки злочинності, а й викорінювати її причини.

Пілотний проєкт запровадять у чотирьох громадах. На основі його результатів концепцію доопрацюють, а потім запровадять по всіх території України.

Нагадаємо, раніше Андрій Костін підписав концепцію реалізації механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів. У складі Офісу Генпрокурора анонсували створення Координаційного центру. У ньому та у відповідних підрозділах регіональних прокуратур працюватимуть координатори з питань підтримки потерпілих і свідків.