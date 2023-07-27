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На Львівщині викрили члена ескомпартії, який агітував за окупацію України

У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.

На Львівщині викрили члена ескомпартії, який агітував за окупацію України

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові члена колишньої комуністичної партії, який закликав до припинення існування України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої політичної сили.

У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради. Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат “партійний” функціонер на тривалий час “зник з ефіру”.

Але після початку повномасштабного вторгнення Росії він почав публічно підтримувати російську збройну агресію. Ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі “Одноклассники”. Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів.

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У своїх “дописах” зловмисник вихваляв агресивну політику очільника Кремля, “ностальгував” за колишнім СРСР і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який займався підготовкою нового повітряного удару Росії по Харкову.

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