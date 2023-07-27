Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який займався підготовкою нового повітряного удару Росії по Харкову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони. Крім того, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій.

Чоловік намагався також визначити деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення. Під час обшуку за адресою проживання затриманого виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в неділю, 16 липня, російська армія завдала чергового удару по Харкову. В результаті загинула людина, ще четвероо дістали поранення.