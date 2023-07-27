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Уночі сили ППО знищили вісім ударних безпілотників ворога

Зафіксовано два пуски "Калібрів" з Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Уночі сили ППО знищили вісім ударних безпілотників ворога
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Уночі 27 липня 2023 року Росія атакувала Україну з південно-східного напрямку ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано два пуски "Калібрів" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

"«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, є пошкодження та постраждалі. Що до «шахедів», то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей", – йдеться в повідомленні.

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За минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів, 40 крилатих ракет та три безпілотники.

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