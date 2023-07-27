Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий

Цієї ночі росіяни знову вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Удару завдали ракетами "Калібр" з підводного човна в Чорному морі.

Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець, є пошкодження терміналів. Про це голова ОВА Олег Кіпер повідомив у Теlegram.

"Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля", – написав він.

Атаки на Одесу, зокрема на її порти і зерносховища, ворог активізував із 17 липня, коли односторонньо вийшов із "зернової угоди". Відтоді він бив по області щоночі протягом декількох діб. За цей час руйнувань зазнала не лише портова інфраструктура, а і історичний центр Одеси та навіть храм УПЦ МП.

Крім того, росіяни вдарили по порту Рені на Дунаї, що знаходиться близько кордону з Румунією.