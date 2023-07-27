Уламки збитої над Хмельниччиною російської ракети пошкодили автомобіль, - ОВА

За наявною інформацією постраждалих немає.

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Близько 19:00 26 липня російські окупанти з винищувачів МіГ-31К завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 “Кинджал” у напрямку Хмельницької області.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

“Дякую нашим ППО, які відбили атаку. Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району”, - повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Він додав, що уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді.

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено автомобіль.

Сергій Тюрін зазначив, що за наявною інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, 26 липня, протиповітряною обороною України було знищено 36 повітряних цілей.

Близько 17:00 противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Українська ППО знищила 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Також до обіду українські бійці збили, за уточненою інформацією, 3 крилаті ракети “Калібр”.