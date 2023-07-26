Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
ГоловнаСуспільствоВійна

На Вінничині сили ППО збили три російські крилати ракети (оновлено)

Росія завдала удару "Калібрами" з Чорного моря.

На Вінничині сили ППО збили три російські крилати ракети (оновлено)
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

Сьогодні близько 13 години Росія завдала по Україні удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ймовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

Обидві ракети було збито на Вінниччині.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що було збито три крилаті ракети "Калібр".

"Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00", - наголосили в командуванні і закликали не ігнорувати повітряні тривоги і в разі небезпеки - прямувати в укриття.

Нагадаємо, Росія вдень 26 липня запустила крилаті ракети зі східного напрямку. Повітряні сили закликали вінничан бути в укриттях. Відбій по областях оголосили близько 14:50. 

Згодом військові повідомили, що група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies