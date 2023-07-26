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Сирський показав, як аеророзвідники знищили БМП та два танки росіян

Знищення техніки відбулося на Кремінському напрямку.

Сирський показав, як аеророзвідники знищили БМП та два танки росіян
Фото: Скрін з відео

Українські аеророзвідники продовжують знищувати техніку окупантів, на Луганщині вдалося вразити БМП та два ворожі танки.

Відео знищення техніки ворога показав у Телеграмі командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

"Група «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го ОРБ у взаємодії з БпАК 140-го ОРБ та 66-ї ОМБр працюють на Кремінському напрямку", – розповів він.

За даними Сирського, воїни вразили БМП і два танки росіян.

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Нагадаємо, що бійці тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення захопили ворожу позицію в Старомайорському на Донеччині та полонили двох окупантів із 247-го парашутно-десантного полку армії РФ.

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