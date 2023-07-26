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Ще дві міни здетонували в Одеській області, пошкоджено будинок

Даних про постраждалих немає. 

Ще дві міни здетонували в Одеській області, пошкоджено будинок
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

В Одеській області сьогодні здетонували ще дві міни. У тому ж районі, де вже вибухнули дві попередні, самовільно спрацювала ще одна.

А четверта міна вибухнула неподалік Одеси. Її винесло штормовим морем на самий уріз води, повідомили на каналі в Telegram одеської влади. 

"Пошкоджено дачний будинок. Люди не постраждали", – зазначили в повідомленні.

Мешканців Одеської області закликали не наближатися до узбережжя щонайменше на 200 метрів, а особливо – під час шторму, який відбувається зараз.

Нагадаємо, через шторм сьогодні зросла мінна небезпека. Вранці біля одного з пляжів розірвалися дві міни. 

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