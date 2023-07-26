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На Одещини зросла мінна небезпека через шторм у Чорному морі, вранці біля одного з пляжів вже вибухнули дві міни

Місцева влада просить людей бути особливо обережними.

На Одещини зросла мінна небезпека через шторм у Чорному морі, вранці біля одного з пляжів вже вибухнули дві міни
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

На Одещини зросла мінна небезпека через шторм у Чорному морі. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.  

“Сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одещини у воді вибухнули дві міни, тип яких не вдалось встановити. Вкотре наголошуємо: Чорне море лишається небезпечним! Мінна загроза надзвичайно висока, вона посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. У море принесло багато вибухонебезпечних предметів”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що до того ж провокативна поведінка країни-терориста в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

Нагадаємо, минулого тижня Білий Дім повідомив, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни. США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.

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