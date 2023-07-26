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Головне за ніч та ранок. Середа, 26 липня

26 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли. 

Головне за ніч та ранок. Середа, 26 липня
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 липня – в нашій новині.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються, повідомив у ефірі телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області", – зазначив він.

На Бахмутському напрямку оборонці ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. Продовжують стримувати наступ військ на Купʼянському та Лиманському напрямку.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів.

Сили оборони також знищили 4177 танків (+3), 8136 бойових броньованих машин (+5) та 4727 артилерійських систем (+22).

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби ворог бив по восьми областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька області.

Більше інформації – в новині.

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом "службового відрядження".

“Служба безпеки і ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки”, – йдеться в повідомленні.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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