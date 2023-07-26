Головне за ніч та ранок. Середа, 26 липня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 липня – в нашій новині.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються, повідомив у ефірі телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області", – зазначив він.

На Бахмутському напрямку оборонці ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. Продовжують стримувати наступ військ на Купʼянському та Лиманському напрямку.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів.

Сили оборони також знищили 4177 танків (+3), 8136 бойових броньованих машин (+5) та 4727 артилерійських систем (+22).

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби ворог бив по восьми областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька області.

Більше інформації – в новині.

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом "службового відрядження".

“Служба безпеки і ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки”, – йдеться в повідомленні.

Докладніше – в новині.

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