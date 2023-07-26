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Окупанти досі не відновили логістику після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow

Понтонні переправи та рух материковою частиною України не такі ефективні. 

Окупанти досі не відновили логістику після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow
Фото: Telegram/Іван Федоров

Російські окупанти досі не відновилися після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow, які відбулися 22 червня. 

Міст далі залишається ушкодженим, повідомила речниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону. Росіяни намагаються його "підлатати", але зрозуміло, що наванатжень, на які він був розрахований, міст тепер витримати не здатний.

"Саме тому вони намагаються пропускати там більш-менш легкий транспорт. Але логістика боєприпасів і важкого озброєння для них ускладнена. Для цього використовуються маршрути через материкову частину тимчасово окупованих територій України", – зазначила вона.

Але ці шляхи перебувають під вогневим контролем ЗСУ, тож росіяни не можуть вільно рухатися колонами. Вони проціджують колони техніки цивільним транспортом. Понтонні переправи теж не справляються із важкою технікою, ворог переважно використовує їх для ротації.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на мости в Чонгарі 22 червня окупанти перекривали рух Кримським мостом. У шляхопроводі – декілька наскрізних воронок, в які видно воду. Пошкоджено два мости.

Детально про різноманітні вибухи в окупованому росіянами Криму та їх наслідки читайте в матеріалі Кирила Данильченка на LB.ua. 

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