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Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна, − британська розвідка

Чорноморський флот РФ змінив свою позицію після виходу Москви зі зернової угоди.

Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна, − британська розвідка
Фото: defence-ua.com

Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи, готуючись до блокади України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Сучасний корвет “Сергій Котов” розгорнувся у південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою.

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На думку британців, вірогідно, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Раніше зернова угода пом'якшила участь Чорного моря у війні, але тепер існує можливість збільшення інтенсивності і масштабів насильства в цьому районі.

Нагадаємо, вчора Росія заявила про атаку "надводних безпілотників" на "Сергій Котов" у Чорному морі. Росіяни стверджують, що знешкодили апарати. 

"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

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