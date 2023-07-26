Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна, − британська розвідка

Чорноморський флот РФ змінив свою позицію після виходу Москви зі зернової угоди.

Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи, готуючись до блокади України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Сучасний корвет “Сергій Котов” розгорнувся у південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою.

На думку британців, вірогідно, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Раніше зернова угода пом'якшила участь Чорного моря у війні, але тепер існує можливість збільшення інтенсивності і масштабів насильства в цьому районі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RtJT97YzAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 26, 2023

Нагадаємо, вчора Росія заявила про атаку "надводних безпілотників" на "Сергій Котов" у Чорному морі. Росіяни стверджують, що знешкодили апарати.

"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.