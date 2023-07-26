Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна, − британська розвідка

Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи, готуючись до блокади України.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.
Сучасний корвет “Сергій Котов” розгорнувся у південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою.
На думку британців, вірогідно, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.
Раніше зернова угода пом'якшила участь Чорного моря у війні, але тепер існує можливість збільшення інтенсивності і масштабів насильства в цьому районі.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 26, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RtJT97YzAT
Нагадаємо, вчора Росія заявила про атаку "надводних безпілотників" на "Сергій Котов" у Чорному морі. Росіяни стверджують, що знешкодили апарати.
"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.