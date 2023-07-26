Мінування ЗАЕС створює пряму небезпеку в регіоні, - Держдепартамент США

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател наголосив, що мінування росіянами Запорізької АЕС створює пряму небезпеку в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС”, - заявив Ведант Пател.

Таким чином він окремлив позицію США у зв’язку із виявленням МАГАТЕ мін на території ЗАЕС.

“Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку - на (території – ред.) АЕС, є надзвичайно небезпечною”, - сказав представник Деждепартамента США.

Нагадаємо, російські окупанти перевели реакторний блок №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Окупанти здійснили це за наказом нелегітимного керівництва 24 липня.