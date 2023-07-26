Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Арістова помітили на Мальдівах, – "Слідство інфо"
Заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Арістова помітили на Мальдівах, – "Слідство інфо"
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

Мінування ЗАЕС створює пряму небезпеку в регіоні, - Держдепартамент США

США закликають припинити такі небезпечні дії.

Мінування ЗАЕС створює пряму небезпеку в регіоні, - Держдепартамент США
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател наголосив, що мінування росіянами Запорізької АЕС створює пряму небезпеку в регіоні. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС”, - заявив Ведант Пател.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Таким чином він окремлив позицію США у зв’язку із виявленням МАГАТЕ мін на території ЗАЕС.

“Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку - на (території – ред.) АЕС, є надзвичайно небезпечною”, - сказав представник Деждепартамента США.

Нагадаємо, російські окупанти перевели реакторний блок №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Окупанти здійснили це за наказом нелегітимного керівництва 24 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies