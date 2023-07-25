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Негода на Тернопільщині знеструмила 75 населених пунктів, вітер в Одесі повалив 20 дерев (доповнено)

Електропостачання в області уже відновили.

Негода на Тернопільщині знеструмила 75 населених пунктів, вітер в Одесі повалив 20 дерев (доповнено)
Фото: Telegram/Одеса.Офіційно

Негода на Тернопільщині 25 липня знеструмила 75 населених пунктів.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, світла не було майже півгодини. Згодом електропостачання відновили.

"Станом на зараз населені пункти області зі світлом", - додав Труш.

У соцмережах жителі області повідомляли про буревій і град, зокрема, у Чортківському районі.

Фото: Facebook/Тетяна Яблонь

Фото: Facebook/Liliia Matviishyn

Доповнено. Також в ОВА додали, що у селищі Гусятин Чортківського району через негоду була пошкоджена покрівля одного з житлових будинків.

Володимир Труш також повідомив, що у декількох населених пунктах Гусятинської,  Копичинецької та Білобожницької громад знову зафіксували перебої з електропостачанням. 

Одеська міська рада зазначила, що сильний вітер повалив у місті 20 дерев.

"Фахівці КП "Міськзелентрест" ліквідували наслідки на 10 локаціях. Ще 10 в роботі", - зазначили в мерії.

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Нагадаємо, раніше цього місяця через грозовий шторм, який пронісся Україною, у 10 областях зафіксували пошкодження ліній електропередачі. 

Днями у Києві через негоду зафіксували рекордну кількість опадів.

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