Підозра знайшла "героя"

Однак притягти Мураєва до відповідальності за скоєне буде непросто: за даними медіа, він ще в травні минулого року безперешкодно виїхав з України до Відня, де й мешкає разом із сім’ єю.

Служба безпеки України на підставі зібраних доказів повідомила колишньому нардепу і керівникові забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Мураєв цілеспрямовано використовував підконтрольний йому телеканал “Наш” для масового поширення в інформаційному просторі України кремлівських наративів, тобто для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. Насамперед це стосувалося подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені.

Через це на початку лютого 2022 року щодо телеканалу “Наш” було запроваджено санкції РНБО. Щодо каналу, але не щодо самого Мураєва.

Зволікання із оголошенням підозри в СБУ пояснюють необхідністю незалежних експертиз, які виявилися тривалими і, вочевидь, лише зараз остаточно підтвердили факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України. Комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів ще тривають. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Євген Мураєв закінчив економічний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені Каразіна) за спеціальністю "фінанси та кредит". Одразу почав працювати на керівних посадах в комерційних структурах, зокрема в компаніях свого батька, харківського бізнесмена Володимира Мураєва (майбутнього власника і телеканалу "Наш"). Другу вищу освіту Мураєв здобув у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Двічі, в 2006-му і в 2010 роках обирався депутатом Харківської облради (уперше від партії "Віче", вдруге від Партії регіонів). Того ж 2010 року Віктор Янукович призначив Євгена Мураєва головою Зміївської райдержадміністрації. У листопаді 2012 року його звільнили з посади голови району у зв'язку з обранням до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №181.

16 січня 2014 року нардеп голосував за "диктаторські закони" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

26 жовтня 2014 року переобрався до парламенту в тому ж окрузі вже від партії Опозиційний блок. Того ж року придбав у колеги по партії "За життя" Вадима Рабіновича сайт MIGnews та новинний телеканал NewsOne.

У вересні 2018 року Мураєв вийшов з партії Рабіновича і створив власну партію "Наші". На дострокових парламентських виборах 2019 очолював партійний список Опозиційного блоку, однак ОП не подолав прохідний бар'єр у 5%.

Від початку збройної російської агресії Мураєв називав її "громадянським конфліктом", не раз заявляв, що "у НАТО на Україну не чекають", 30 листопада 2017 року назвав Революцію гідності "державним переворотом", що спричинило скандал і пікетування телеканалу NewsOne. 3 грудня 2017 року активісти блокували будівлю, де розташовувався телеканал, вимагаючи від Мураєва вибачитися за зневажливі слова про Євромайдан та припинити прокремлівську пропаганду.

7 листопада 2018-го у кабельних мережах та на супутнику з'явився інформаційний телеканал "Наш". Звісно ж, телеканал поділяв і відображав погляди його бенефіціарів. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення неодноразово накладала на канал штрафи за розпалювання ворожнечі і заклики до війни.

У 2019 році Євген Мураєв навіть балотувався у президенти, але зняв кандидатуру на користь колеги по Опоблоку Олександра Вілкула.

За даними британської розвідки, Євгена Мураєва Кремль розглядав як один із варіантів маріонеткової влади в Україні.

У червні 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова серед інших прокремлівських партій заборонив і партію "Наші".

У листопаді 2022 року співробітники СБУ провели за адресами проживання та в офісах Мураєва серію обшуків. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

У червні 2023-го Нацрада анулювала ліцензії семи телеканалів Мураєва, Шуфрича та Медведчука.

В останній своїй публічній заяві від 25 лютого Євген Мураєв закликав українську владу до "вже не компромісу, а капітуляції", після чого закрив доступ до власних соціальних мереж і зник у невідомому, але прогнозованому напрямі.

За даними "Української правди", він виїхав з України ще у травні 2022 року. Журналісти з'ясували, що Мураєв із сім'єю живе у Відні та іноді буває у Братиславі.