В Естонії радять не нав'язувати українцям темп наступу

Посол нагадав, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви.

Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, коментуючи український контрнаступ наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій шкідливі в такій ситуації.

Про це повідомляє ERR.

Як зазначив Луйк, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – розповів посол.

Він додав, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.

Нагадаємо, що керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що дії українських військ під час контрнаступу та ознаки труднощів російських збройних сил свідчать, що найближчим часом українські частини можуть розраховувати на великий успіх на фронті.