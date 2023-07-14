Українці близькі до великого успіху на фронті, – глава розвідки Естонії

Підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоби скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву.

Дії українських військ під час контрнаступу та ознаки труднощів російських збройних сил свідчать, що найближчим часом українські частини можуть розраховувати на великий успіх на фронті.

Про це повідомляє ERR із посиланням на главу розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга.

На брифінгу в Міністерстві оборони 14 липня Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів та логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом і вичерпання російських резервів.

"Все це говорить про те, що українці близькі до успіху", - сказав Гросберг.

Підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоби скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією метою атакуються важливі транспортні вузли, логістичні пункти і центри управління російської армії в тилу, пояснив полковник.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає можливість вести артилерійський обстріл міста, що утримується російськими військами, і контролювати дороги, що ведуть до нього. Це, за словами Гросберга, ускладнює постачання там російських підрозділів.

Крім того, великий вплив надає той факт, що російські повітрянодесантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв. Враховуючи, що ВДВ – це елітний російський підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух, така тактика виснаження, безумовно, позначається на їх мотивації. "У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", - вважає Гросберг.

На південному фронті, в районі Запоріжжя та Великої Новоселівки, українські підрозділи збільшили відвойовану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти в цьому районі, продовжив Гросберг. Він особливо відзначив атаку на готель у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як вважається, через його критику на адресу генштабу та витоку записів про становище 58-ї армії під його командуванням. За словами Попова, частини дуже довго перебувають на передовій та не замінюються, а крім того, солдати масово гинуть через артилерію супротивника.

"Все це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – констатував Гросберг.

Полковник зазначив і те, що на північному сході, на сватівському та куп'янському напрямках російські війська хоч і завдали найбільшої кількості ударів і досягли певних успіхів, але поки що далекі від тактичного прориву. Мета тиску там – змусити Україну перекинути війська з-під Бахмута та інших місць, де вони досягли успіху, пояснив Гросберг.

Зазначимо, сьогодні речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що Збройні сили мають успіх на Бахмутському напрямку. Мова йде про напрямок Біла Гора – Андріївка.

Нагадаємо, за підсумками саміту у Вільнюсі Україна отримає пакети військової допомоги на понад 1,5 млрд євро, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади.