Кулеба прокоментував слова Воллеса про "недостатню вдячність" України за військову допомогу

Голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував слова Бена Воллеса про "недостатю вдячність" України партнерам за надане озброєння. Він заявив, що Україна "вдячна кожній країні, яка дала і один снаряд, і 100 тисяч снарядів".

Про це міністр повідомив в ефірі телемарафону.

Кулеба зазначив, що слова британського міністра Воллеса про недостатню вдячність України "були прикрим непорозумінням" і нагадав, що прем’єр-міністр Британії публічно сказав, що цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах.

"Ні в кого немає підстав звинувачувати нас в якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли вони мене запитують – і колеги-міністри, і журналісти іноземні – а чи достатньо вам передали зброї, я кажу, що зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу, дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба, зброї недостатньо. І це нормальна, чесна позиція, яка відповідає реальності. Тому насправді я не відчуваю сентименту, що хтось не цінує нашу вдячність, чи ми якось там недостатньо дякуємо", – сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 липня заявив, що у Вільнюсі без України обговорюються формулювання умов запрошення, навіть не членства в НАТО. На це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відповів, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу.