Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників

З них четверо померли у ворожому полоні.

Сьогодні, 14 липня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ).

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

“Таким чином вдалося повернути тіла ще 62 оборонців. З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. Працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, декілька днів тому Уповноважений із питань зниклих безвісти повідомив, що Україна повернула тіла 19 загиблих у російському полоні, на черзі - ще чотири.