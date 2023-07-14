Протягом доби 13 липня російська армія 17 разів обстрілювала Донецьку область. Окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Град", артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що ворог випустив снаряди по 11 населених пунктах: містах Авдіївка, Сіверськ, селищах Велика Новосілка і Нью-Йорк, селах Соловйове, Первомайське, Богоявленка, Щербинівка, Тихонівка, Предтечине, Катеринівка.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновані і пошкоджені 18 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, магазин, господарські споруди, гаражі, автомобілі та поле пшениці. У Первомайському росіяни під час артилерійського обстрілу вбили цивільну людину.

З "Ураганів" війська РФ обстріляли Катеринівку Краматорського району. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення, пошкоджено 5 приватних будинків. Щербинівку Торецької громади окупанти накрили з «Градів» – поранили людину, пошкодили 3 приватні будинки, магазин, автомобіль. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену цивільну особу у Сіверську.

З авіації та артилерії окупанти били по Авдіївці, пошкоджено щонайменше дві приватні оселі, інформація про постраждалих не надходила. У селі Тихонівка Краматорського району внаслідок артилерійського обстрілу знищено 2 га пшениці.

Нагадаємо, протягом доби 12 липня окупаційні війська 16 разів атакували Донецьку область. Внаслідок російських обстрілів поранення отримали вісім мирних жителів.