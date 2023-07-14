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Окупанти зупинили у Маріуполі природню течію річки Кальчик

Екоцид міста триває.

Окупанти зупинили у Маріуполі природню течію річки Кальчик
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти зупинили природну течію річки Кальчик.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Річка Кальчик. Майже була. Екоцид Маріуполя та України триває. Знищення та зупинення річок – це якийсь апофеоз навіть на фоні Каховського водосховища. Тут просто зупинили природню течію річки. Лють. Просто Лють", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Маріуполі річку Кальчик загарбники перетворили на сміттєзвалище. Зафіксовані неодноразові випадки винесення на узбережжя Азова тіл мертвих дельфінів та риби.

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