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В окупованому Маріуполі течуть каналізації

"Фекальні річки біжать Маріуполем".

В окупованому Маріуполі течуть каналізації
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко

У різних районах тимчасово захопленого Маріуполя течуть каналізації.

Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, водовідведення та очищення не полагоджені у місті з минулого року.

"Фекальні річки біжать Маріуполем. Вчора цілий день по всіх районах міста люди фіксували подібне. Каналізація рветься назовні. Логічно. Якщо не полагодити водвідведення та очищення (пройшов рік, а воно досі не працює), то рано чи пізно в Маріуполі весь Жданов вирветься назовні. Повною мірою", – написав Андрющенко.

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Нагадаємо, у Маріуполі місцеву річку Кальчик загарбники перетворили на сміттєзвалище. Зафіксовані неодноразові випадки винесення на узбережжя Азова тіл мертвих дельфінів та риби.

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