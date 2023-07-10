В окупованому Маріуполі течуть каналізації

У різних районах тимчасово захопленого Маріуполя течуть каналізації.

Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, водовідведення та очищення не полагоджені у місті з минулого року.

"Фекальні річки біжать Маріуполем. Вчора цілий день по всіх районах міста люди фіксували подібне. Каналізація рветься назовні. Логічно. Якщо не полагодити водвідведення та очищення (пройшов рік, а воно досі не працює), то рано чи пізно в Маріуполі весь Жданов вирветься назовні. Повною мірою", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі місцеву річку Кальчик загарбники перетворили на сміттєзвалище. Зафіксовані неодноразові випадки винесення на узбережжя Азова тіл мертвих дельфінів та риби.