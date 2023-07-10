Учора під вогнем росіян перебували 3 райони Харківщини

Протягом минулої доби 9 липня російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне Перше та інші населені пункти. Пошкоджені приватні житлові та багатоквартирні будинки.

В районах Колодязного та Кислівки Куп'янського району ворог використав бойову авіацію. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, прикордоння Харківщини зазнає регулярних обстрілів з боку окупантів. Так, протягом 6 липня окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського районів області. Поранення дістала літня жінка.