Мешканець Добропілля інформував окупантів про переміщення військової техніки ЗСУ

Переміщення техніки він знімав з балкона своєї квартири.

Мешканець Добропілля на Донеччині інформував окупантів про перемішення військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, з березня по травень 2023 року житель м. Добропілля передавав представнику «мгб днр» відомості про пересування техніки та особового складу ЗСУ.

Зазначається, що прихильник московського режиму з балкона власної квартири знімав на телефон вантажівки, безновози та озброєння наших військових. У текстових повідомленнях він детально описував вміст машин, їхню кількість, напрямок руху та фіксував точний час.

Наразі підозрюваного затримано. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, мешканець Торецька зливав ворогу позиції української артилерії під Бахмутом. Йому загрожує до 15 років тюрми.