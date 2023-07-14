Сили ППО збили 16 "Шахедів" із 18-ти, якими ворог атакував Україну ввечері і зранку

Також вночі був знищений розвідувальний безпілотник окупантів.

З вчорашнього вечора по сьогоднішній ранок росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "Шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід". За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі вони були знищені силами ППО.