Росія утримує у в’язницях тисячі українців. Вони терплять фізичні і психологічні тортури, – AP

Тисячі українських цивільних утримуються в мережі офіційних і неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих територіях України, де вони терплять тортури, психологічне насильство і навіть рабську працю.

Про це пише Associated Press.

Згідно з урядовим документом, яке отримало видання, Росія планує побудувати ще десятки в’язниць.

AP поспілкувалася з десятками людей, у тому числі з 20 колишніми ув’язненими, а також колишніми військовополоненими, сім’ями понад десятка цивільних осіб, які перебувають під вартою, двома представниками української розвідки та представником уряду. Їхні розповіді, супутникові зображення, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надісланих Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему затримання та жорстокого поводження з цивільними особами, яка прямо суперечить Женевським конвенціям.

Жорстоке поводження включає неодноразові удари електричним струмом, побиття, що призводять до тріщин у черепі та переломів ребер, а також імітацію удушення. Кожен колишній ув'язнений, опитаний AP, сказав, що катування були постійним явищем, а багато хто повідомив, що був свідком смертей. При цьому Росія не визнає, що утримує цивільних осіб.

Деякі ув’язнені використовується на рабських роботах з копання окопів для російських солдатів і масових поховань. В'язні є майбутніми розмінними монетами в обміні на російських солдатів, хоча міжнародне право забороняє обмінювати цивільних на військовополонених.

Нагадаємо, за інформацією уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, Росія утримує близько 20 тис. цивільних заручників-українців. Ця цифра може бути більшою.