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Бійці ССО знищили групу окупантів на одному з островів Дніпра

В результаті операції було знешкоджено 5 окупантів.

Бійці ССО знищили групу окупантів на одному з островів Дніпра
Фото: скріншот з відео

Українські захисники виявили позиції росіян після проведення аеророзвідки одного з островів на Дніпрі. Також там виявили невідомий предмет, який "значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки".

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій.

“Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника”, - повідомили в пресслужбі.

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Пізніше роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

В результаті операції було знищено один човен противника, ще один пошкоджено. Також було знешкоджено 5 окупантів.

Нагадаємо, військовослужбовці 53-ї бригади на одному із напрямків фронту знищили дев’ять ворожих бойових машин піхоти разом із загарбниками.

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