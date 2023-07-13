Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці

Заборона поширюється на книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Про це йдеться на сайті Київради.

За це рішення проголосував 71 депутат.

Як пояснив голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури.

"Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – сказав Васильчук.

Також мораторій поширюється на об'єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, нині у Києві також перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Раніше заборонили вживання російської мови у Києво-Могилянській академії. Заборона стосується і спілкування між собою російською.

Тим часом Латвія може заборонити титри до фільмів російською. Депутати вважають, що такі зміни стимулюватимуть мешканців Латвії вивчати та використовувати латиську мову.