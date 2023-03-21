Латвія може заборонити титри до фільмів російською

Депутати вважають, що такі зміни стимулюватимуть мешканців Латвії вивчати та використовувати латиську мову.

Депутати урядової фракції Національного об'єднання в литовському Сеймі пропонують заборонити титри російською мовою у фільмах.

Про це повідомляє Delfi.

Наразі Закон "Про державну мову" дозволяє використовувати титри до фільмів і іноземною мовою. Депутати пропонують змінити закон так, щоб фільми можна було титрувати офіційними мовами ЄС. Відповідно, титри російською мовою будуть заборонені.

"Паралельні титри фільмів двома мовами - латиською та російською - було введено під час окупації для зручності переселенців в СРСР. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого "російського світу", де публічна інформація має надаватися також російською мовою. Це підриває створення єдиного суспільства та зміцнює двообщинне середовище в Латвії", - йдеться в анотації до законопроекту.

Депутати вважають, що такі зміни стимулюватимуть мешканців Латвії вивчати та використовувати латиську мову.

Тепер Сейм має вирішити, чи приймати законопроект до розгляду.

Нагадаємо, мністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб 35 персон, які підтримали агресію Росії проти України.