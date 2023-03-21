Паризький “Театр дю Солей” проведе серію майстеркласів для українських акторів

З 23 березня по 5 квітня французька режисерка, драматургиня і сценаристка Аріан Мнушкін та 15 акторів всесвітньовідомого паризького «Театру дю Солей» безкоштовно проведуть воркшоп з акторської майстерності. Про це повідомила Національною спілкою театральних діячів України, яка виступила партнером цієї події.

У кочовій школі “Театру дю Солей” братимуть участь 100 українських акторів, студентів та аматорів, яких відібрали за попередньою реєстрацією. Подібні майстеркласи театр вже проводив зокрема у Великобританії, Швеції, Індії, Чилі. Як повідомляють представники театру, рішення провести воркшоп в Україні є вираженням солідарності з українськими діячами театру, які працюють в умовах військового часу.

Фото: Theatre du Soleil Аріан Мнушкін

За словами організаторів, воркшоп “Театру дю Солей” стане першим візитом великої іноземної театральної трупи від часу повномасштабного вторгнення в Україну. З перших днів повномасштабного вторгнення театр збирає гроші для підтримки українських театральних діячів, зокрема, в березні 2022 року він передав 18 тис. євро Івано-Франківському національному драматичному театру ім. Івана Франка на розвиток гуманітарного центру.

Аріан Мнушкін – французька режисерка, яка у 1964 році заснувала авангардний сценічний ансамбль «Театр дю Солей» (Théâtre du Soleil). Є першою лавреаткою Премії Європи (1987), Премії Мольєра (2000, 2010, 2018), Премії Ібсена (2009), Премії Гете (2017) та інших. Режисерський метод Аріан Мнушкін ґрунтується на засадах фізичного театру та імпровізації. Кочова школа Аріан Мнушкін була заснована у 2014 році і побувала в різних куточках світу.

«Театр дю Солей» – театр-школа, орієнтований на молодь. Його називають політичним театром, оскільки його постановки піднімають актуальні соціально-політичні питання. Театр об'єднує близько сотні людей різних професій.

Нагадаємо, 16 березня Україну відвідала міністерка культури Хорватії Ніна Обулєн Коржінек.