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Голландська книжечка (не)для дітей. Треба втікати (українське видання)

Нещодавно я отримав від пані, яка опікується біженцями з України, книжку, присвячену дітям з України, написану українською мовою і видану у Варшаві. Книжка не на продаж, тому можна замовити та зробити гарний подарунок дитині, а графічне оформлення зроблено дуже якісно. Однак пані попросила мене прочитати цю книгу для себе. Я був трохи здивований, але все одно починаю читати:

Спробуй уявити собі,

Що йде війна.

Чи це насправді можливо?

Фото: cojanato.pl

Дітям з України не треба уявляти, що йде війна, вони самі її пережили, тож яка мета цієї публікації? Я продовжую читати:

Твій безпечний дім

шматок за шматком…

РУЙНУЄТЬСЯ

Або

РАПТОМ

В один прекрасний день,

Твого безпечного дому

Вже немає…

Я думаю, що це все означає? Це для блага дитини? Чому ми повинні згадувати такі трагічні події? Автором книги є Пімм ван Хест, голландський автор дитячих книг. Я починаю думати, чому це так. Подруга, яка працює в одному зі скандинавських університетів, намагається мені пояснити, що це таке мислення, що тобі важко, але ти не один, адже нас більше, разом ми впораємося. Гаразд, але кому таке прийде в голову, коли війна, яка часто асоціюється зі сльозами, бомбосховищем, залишенням власного дому, а не з колективною психотерапією, яка до того ж, мабуть, не ефективна.

Це видання може бути цінним для польської дитини, яка ніколи не бачила війни, але не для дитини, яка пережила її особисто. Автор зазначає, що на новому місці не всі прийняли дитину, яка втікала від війни, але чи це хороший приклад для польсько-українського діалогу? Швидше ні, крім того, це образливо для поляків, які так сильно підтримували і підтримують українців.

Як дидактик іноземної мови, я прекрасно знаю, що таке міжкультурне навчання. У мене були дуже хороші викладачі в Яґеллонському університеті. Голландське сприйняття абсолютно протилежне українському і не може руйнувати психіку маленької дитини, точніше, а саме вони це цільова аудиторія. Хоча кінцівка чудова, тому що знову сонце світить і герой твору вважає, що ця країна хороша, але я маю великі сумніви, чи дочитає хтось цю книжку до кінця.

Не рекомендую цю книгу для читання маленьким дітям з України. Потрібно мати сталеві нерви і надто нейтральне ставлення до ситуації в Україні.

Павло Левчук Павло Левчук , лінгвіст, науковий працівник Інституту славістики Польської академії наук
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