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Байден хоче особисто подякувати полякам за підтримку України, – Білий дім

Країна є щедрим господарем для американських військ і мільйонів українських біженців.

Байден хоче особисто подякувати полякам за підтримку України, – Білий дім
Фото: facebook/Andrzej Duda

Президент США Джо Байден дуже чекає поїздки до Польщі, яка є рішучим союзником та величезним прихильником України.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Країна є щедрим господарем не лише для американських військ, але й для мільйонів українських біженців.

“Поляки “б’ють набагато більше своєї ваги”. І ми дуже цінуємо всю підтримку”, –сказав Кірбі. 

За його словами, Президент хоче особисто подякувати президенту ПР Анджею Дуді і польському народу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу протягом 20-22 лютого. Американський президент зустрінеться з польським колегою та лідерами "Бухарестської дев'ятки".

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