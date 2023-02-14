Президент відзначив нацгвардійців почесними відзнаками

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесними відзнаками “За мужність та відвагу” 27-й полк та 2-й Шосткинський полк Національної гвардії України.

Відповідні Укази №71/2023, №72/2023 були оприлюднені на сайті Глави держави.

Військовослужбовці 27 полку НГУ одні з перших 24 лютого 2022 року прийняли бій з окупантом. Нацгвардійці обороняли місто Чернігів на півночі та північному сході, здійснювали евакуацію мирного населення під час ворожих обстрілів, а гвардійські медики надавали медичну допомогу усім, хто її потребував.

Підрозділи 2 Шосткинського полку брали активну участь у відбитті повномасштабного наступу росіян та захисті міста Шостка, Сумської області. Під натиском переважаючих сил противника частина Шосткинського полку відійшла в напрямку Конотоп-Чернігів, а інша у складі диверсійно-розвідувальних груп протидіяла просуванню ворожих колон техніки у глиб України.

“Почесні відзнаки присвоєно військовим частинам з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України”, – зазначили у Нацгвардії.

Нагадаємо, минулого тижня у МВС України відбулося вручення державних нагород 116 військовослужбовцям Нацгвардії.