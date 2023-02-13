Україна готується до нього, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на “Рамштайні”, так і за час до 24 лютого.

Сьогодні, 13 лютого, президент провів засідання Ставки, на якому заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Обговорили захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни – на війні. Разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати в захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах”, -зазначив президент.

Володимир Зеленський сьогодні провів розмову із прем'єр-міністром Норвегії, подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років.

Також він говорив із новообраним президентом Кіпру, привітав його із перемогою на виборах. Сторони обговорили взаємини між державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи.

“Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні із Президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовилися розвивати наші відносини.

Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух”, - пообіцяв голова держави.

Зеленський нагадав, що ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Також є домовленість щодо артилерії та боєприпасів.

“Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить розв'язання оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану Президенту й пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції”, - наголосив президент.

Він нагадав, що завтра – черговий “Рамштайн”, і Україна готується до нього, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на “Рамштайні”, так і за час до 24 лютого.

“За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину. А також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці!

Пам'ятаймо: кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги”, - підкреслив Зеленський.

Також президент підписав укази про нагородження державними нагородами 186 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що подав відповідні документи на погодження нових заступників. Серед кандидатур - засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, а також колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко та ексглава Київської ОВА і командувач ООС генерал Олександр Павлюк.