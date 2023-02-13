Сьогодні, 13 лютого, президент провів засідання Ставки, на якому заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Обговорили захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області.
Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
“Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни – на війні. Разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати в захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах”, -зазначив президент.
Володимир Зеленський сьогодні провів розмову із прем'єр-міністром Норвегії, подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років.
Також він говорив із новообраним президентом Кіпру, привітав його із перемогою на виборах. Сторони обговорили взаємини між державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи.
“Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні із Президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовилися розвивати наші відносини.
Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух”, - пообіцяв голова держави.
Зеленський нагадав, що ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Також є домовленість щодо артилерії та боєприпасів.
“Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить розв'язання оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану Президенту й пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції”, - наголосив президент.
Він нагадав, що завтра – черговий “Рамштайн”, і Україна готується до нього, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на “Рамштайні”, так і за час до 24 лютого.
“За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину. А також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці!
Пам'ятаймо: кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги”, - підкреслив Зеленський.
Також президент підписав укази про нагородження державними нагородами 186 військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що подав відповідні документи на погодження нових заступників. Серед кандидатур - засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, а також колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко та ексглава Київської ОВА і командувач ООС генерал Олександр Павлюк.