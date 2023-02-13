У ЗСУ спростували заяву росіян про окупацію Красної Гори біля Бахмута

У Збройних Силах України спростували заяву росіян про захоплення селища Красна Гора у Бахмутському районі.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє CNN.

"Інформація про те, що росіяни взяли Красну Гору, не відповідає дійсності. Там тривають бої. Ми тримаємо ситуацію під контролем", – заявив Череватий.

Він додав, що Бахмут залишається у центрі основних атак Росії. Череватий наголосив, що ЗСУ мають можливість постачати до Бахмута зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених.

Нагадаємо, що 11 лютого Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що попри постійний тиск ворога, ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.

За даними Східного угруповання ЗСУ, на Бахмутському напрямку 11 лютого 167 разів противник завдав удари різними типами ствольної і реактивної артилерії. Сталося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими.