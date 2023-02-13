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Укртелеком запустив безоплатні Wi-Fi-зони у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі і Харкові

У разі відсутності електрики інтернет буде там працювати ще 2-4 години.

Укртелеком запустив безоплатні Wi-Fi-зони у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі і Харкові
Фото: detector.media

На вулицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова запрацював вільний інтернет. Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Зазначається, що назва мережі – UKRTELECOM_FREE.

Місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками. Безоплатно скористатися інтернетом можна також за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2-4 годин.

Дізнатися адреси зон із безплатним Wi-Fi у зазначених містах можна тут.

Нагадаємо, пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів Starlink.

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