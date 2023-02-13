У Нікополі окупанти під час обстрілу поранили чоловіка

У понеділок, 13 лютого, російські загарбники обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомив у Телеграм нікопольський міський голова Олександр Саюк.

"День з тривогами, зранку знов з обстрілом. На жаль було поранено нікопольця", - йдеться у заяві.

Також було пошкоджено промислове підприємство, три приватних житлових будинки, автівки, лінія електропередач, господарчі споруди.

"Ми усуваємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу", - додав мер міста.

Нагадаємо, що вранці у неділю, 12 лютого, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Загинула 53-річна жінка.