У Нікополі окупанти під час обстрілу поранили чоловіка

У понеділок, 13 лютого, російські загарбники обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.
Про це повідомив у Телеграм нікопольський міський голова Олександр Саюк.
"День з тривогами, зранку знов з обстрілом. На жаль було поранено нікопольця", - йдеться у заяві.
Також було пошкоджено промислове підприємство, три приватних житлових будинки, автівки, лінія електропередач, господарчі споруди.
"Ми усуваємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу", - додав мер міста.
Нагадаємо, що вранці у неділю, 12 лютого, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Загинула 53-річна жінка.