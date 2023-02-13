Щоб поповнити арсенали озброєння, спустошені внаслідок війни РФ проти України, союзники по НАТО мають намір наростити промислове виробництво зброї і боєприпасів.
Про це повідомив на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, війна з Росією спустошує арсенали Альянсу, оскільки рівень використання боєприпасів Україною значно вищій за рівень їхнього виробництва.
“Це тисне на нашу оборонну промисловість. Наприклад, очікування боєприпасів великого калібру збільшилося з 12 до 26 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлятися лише за два з половиною роки. Тож маємо збільшити виробництво та інвестувати в його промислові спроможності”, – зазначив Столтенберг.
🔴 LIVE SOON (13:00 CET)— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 13, 2023
🎙️ Pre-ministerial press conference ahead of #NATO #DefMin
📍@NATO HQ, Brussels https://t.co/ATUbHixddM
Він додав, що НАТО завершило огляд запасів боєприпасів і має намір збільшити їх у рамках процесу оборонного планування.
“Хороша новина в тому, що кілька союзників, включаючи США і Францію, вже уклали нові багаторічні контракти з оборонною промисловістю, що дозволяє робити цілеспрямовані інвестиції у збільшення виробничих спроможностей”, – стверджує генсек.
Столтенберг сподівається на досягнення швидкого прогресу у цьому питанні, що дозволить НАТО допомагати Україні і “водночас забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу”.
Нагадаємо, Єнс Столтенберг очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України в Брюсселі розглянуть питання можливого постачання літаків.