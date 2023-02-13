Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
ГоловнаСуспільствоВійна

Столтенберг: союзники по НАТО збільшать виробництво зброї і боєприпасів

Нове озброєння необхідне для поповнення запасів Альянсу і подальшої допомоги Україні.

Столтенберг: союзники по НАТО збільшать виробництво зброї і боєприпасів
Фото: EPA/UPG

Щоб поповнити арсенали озброєння, спустошені внаслідок війни РФ проти України, союзники по НАТО мають намір наростити промислове виробництво зброї і боєприпасів.

Про це повідомив на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, війна з Росією спустошує арсенали Альянсу, оскільки рівень використання боєприпасів Україною значно вищій за рівень їхнього виробництва.

“Це тисне на нашу оборонну промисловість. Наприклад, очікування боєприпасів великого калібру збільшилося з 12 до 26 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлятися лише за два з половиною роки. Тож маємо збільшити виробництво та інвестувати в його промислові спроможності”, – зазначив Столтенберг.

 

Він додав, що НАТО завершило огляд запасів боєприпасів і має намір збільшити їх у рамках процесу оборонного планування.

“Хороша новина в тому, що кілька союзників, включаючи США і Францію, вже уклали нові багаторічні контракти з оборонною промисловістю, що дозволяє робити цілеспрямовані інвестиції у збільшення виробничих спроможностей”, – стверджує генсек.

Столтенберг сподівається на досягнення швидкого прогресу у цьому питанні, що дозволить НАТО допомагати Україні і “водночас забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу”.

 

Нагадаємо, Єнс Столтенберг очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України в Брюсселі розглянуть питання можливого постачання літаків.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також