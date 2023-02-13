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Біля села Нова Гусарівка на вибухівці підірвався співробітник "Харківобленерго"

Він вижив, медики надають йому допомогу. 

Біля села Нова Гусарівка на вибухівці підірвався співробітник "Харківобленерго"
Ілюстративне фото
Фото: "Харківобленерго"

У Харківській області поблизу села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго". 

46-річний чоловік отримав серйозну травму та був госпіталізований. Медики надають йому усю необхідну допомогу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"Нагадую, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Пересувайтеся тільки перевіреними шляхами, не виходьте на узбіччя, не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його, одразу звертайтесь до ДСНС", – закликав він. 

Нагадаємо, що подекуди окупанти лишали вибухівку навіть у дитячих садочках. Харківська – одна з найбільш замінованих областей. 

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