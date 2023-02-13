Головне за ніч. Понеділок, 13 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, Запоріжжі та Харківщині, втрати окупантів, наслідки потужного землетрусу в Туреччині, "повернення джедаїв".

Ніч у більшості областей минула відносно спокійно. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Кремінна і Білогорівка Луганської, Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донеччини та Залізничне у Запорізькій області.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала вісьмох ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів противника.

Противник завдав чотирьох ракетних ударів та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Херсонську область російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли 42 рази.

"Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару", - йдеться в повідомленні пресслужби ОВА.

Унаслідок обстрілів загинули три людини, один житель області дістав поранення.

Місто Херсон російська армія обстрілювала дев'ять разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки.

Два потужні землетруси у Туреччині і Сирії, що забрали життя понад 30 тисяч людей, призведуть до збитків для економіки Туреччини на суму в понад 84 млрд доларів, або близько 10% ВВП, пише Bloomberg.

За підрахунками Конфедерації підприємств і бізнесу Туреччини (Turkonfed), потужні землетруси 6 лютого спричинили збитки житловим будинкам на суму близько 70,8 млрд доларів та ще 10,4 млрд доларів становлять втрати національного доходу. Втрати робочої сили коштуватимуть економіці Туреччини 2,9 млрд доларів.

Землетруси завдали шкоди у 10 провінціях, зачепивши 13,5 млн людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Розрахунки Turkonfed базуються на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 тис. людей. Та кількість жертв останніх руйнувань значно перевищила кількість жертв землетрусу 1999 року: наразі відомо про понад 30 тисяч загиблих і ще тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

Актор Марк Гемілл, який зіграв роль Люка Скайвокера в "Зоряних війнах", озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога", пише Politico.

"Минулого року додаток отримав оновлення на тему "Зоряних воєн". Це - лише один із заходів, який Гемілл зробив, щоб підтримати Україну в боротьбі з "імперією зла" Володимира Путіна", - пише видання.

В ексклюзивному інтерв’ю Гемілл наголосив, що його посада амбасадора проєкту "Армія дронів" - платформи збору коштів United24 - є найважливішою роллю, яку він коли-небудь грав. "Я - актор, я займаюся ілюзією та фантазією... Але роль допомоги Україні - набагато важливіша, ніж те, що я звик робити. І я із задоволенням це роблю", - сказав він.

Минулого тижня також повідомлялося, що Гемілл продає підписані плакати, щоб зібрати гроші на забезпечення української армії безпілотниками. Актор розповів, що не продавав речі з автографами з 2017 року, коли вийшов епізод "Зоряні війни: Останні джедаї". "Це справді повернення джедаїв", - прокоментував він.

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